隨國內疫情維持零確診狀態，指揮中心將逐步開放解禁規範，網路家庭旗下PChome旅遊觀察，站上5月份國內飯店訂單量較上月(4月)暴增2倍，顯見疫情趨緩，許多民眾開始安排國內旅遊行程，促使住宿需求增加，帶動國內旅遊逐漸回溫。

為搶攻國內旅遊市場，PChome旅遊公布「熱門旅遊縣市TOP3」，依序為台北、台南、花蓮，即日起至6月底為止，特別祭出「國內飯店5折起即訂即住」優惠，使用 Pi 拍錢包付款最高享5％P幣回饋無上限，更提供全站商品不限金額皆享信用卡12期0利率，讓民眾出門旅遊安心無負擔。

PChome進一步觀察，台北市擁有許多著名旅遊景點，且推廣優惠的價差明顯，用較低預算入住台北高檔飯店與旅館，讓許多民眾前往台北享受VIP的度假待遇，榮登5月份熱門旅遊縣市冠軍；民眾對於居家生活感到厭倦與煩悶，使親近大自然的戶外行程備受青睞，除了花蓮榜上有名，南部及外島亦相當受到歡迎，如台南、台東及綠島等地，有效達到解悶、享受新鮮空氣的目的。

(中時 )