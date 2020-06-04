國際多數國家承認的利比亞民族協議政府(GNA)的部隊，在得到土耳其和卡達的支持後，成功從從哈夫塔爾元帥(Khalifa Haftar)的叛軍手中，奪回了的黎波里國際機場的控制權。

防衛世界(Defense World)報導，GNA軍事發言人穆罕默德‧肯努(Mohammed Kanunu)週三表示，他們發起的攻勢取得進展，奪回了距離利比亞首都的黎波里21英里(33公里)外的國際機場。

肯努在一份聲明中說：「機場已經完全解放。我們的部隊正在追擊敗逃的叛軍，往向卡斯爾·本·加希爾鎮（Qasr bin Ghashir）的方向追趕。

奪回機場的意義重大，因為哈夫塔爾的部隊，一直以機場為基地，集結部隊向外開展行動，並且也利用機場收運重要物資，可以說機場是哈夫塔爾部隊，在利比亞西部的最重要據點，在此之前，的黎波里一直處於3面受敵(的黎波里北面靠海)的完全不利局勢，因此取回機場，至少有機會把戰線回推，達到東西平分的狀態。GNA就表示，下一個目標就是收復西部最後一個被哈夫塔爾佔領的省份。

自2014年以來，國際機場已完全禁止民航使用，取而代之的是Mitiga軍用機場在代替民航工作。

不過，俄羅斯已經介入利比亞戰事，並且支持哈夫塔爾一方，日前被美國偵察衛星拍攝到，至少有Su-35 、Su-34、MiG-29多種戰機抵達哈夫塔爾控制區。假如俄羅斯選擇繼續支持，可能之後會發生GNA與俄國部隊的衝突。

(中時電子報)