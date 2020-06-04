新冠肺炎疫情衝擊下，美國第一季實質國內生產毛額（GDP）成長率修正至年減5%，但根據周三(3日)公布的「小非農」ADP 最新就業報告指出，5月份私部門裁員276 萬名勞工，顯見美國重啟經濟策略的確奏效。美國總統川普稍早也推文表示，美國經濟正處於強勁的復甦階段，並相當看好明年經濟表現。

川普發推文表示，「我越來越相信美國的經濟正處於強勁復甦的階段。，雖然不是所有人都同意我的觀點，但我毫不懷疑。注意9月、10月、11月，明年將是有史以來最好的一年，現在就看看股市！」

I feel more and more confident that our economy is in the early stages of coming back very strong. Not everyone agrees with me, but I have little doubt. Watch for September, October, November. Next year will be one of the best ever, and look at the Stock Market NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

美國聯準會(Fed)從3月23日宣布啟動無上限量化寬鬆(QE)政策，將收購美國債券與不動產抵押證券(MBS) ，加上新冠肺炎特效藥與疫苗研發試驗持續進行，刺激股市觸底反彈，美股繼Q1創下史上最大單季跌幅後，又以極快速度拉回，從標普500指數3月底部來看，至今已經收復超過三分之二。

雖然ADP就業數據以大型製造業的裁員情況最慘，占大半數行業，仍遠低於經濟學家所預估的875 萬人，加上5月份ISM 服務業指數跌幅收斂，被視為裁員潮即將結束的訊號。周四將公布上周初領失業金人數，先前幾周累計人數已經突破4000萬人，預料有機會跌破200萬人。

(中時電子報)