罷韓行動日日升溫，今日又恰逢六四天安門事件31周年，媒體追問高雄市長韓國瑜的態度。新聞局長鄭照新代為回應，表示韓國瑜認為「不該用暴力鎮壓的手段傷害年輕人的生命」。面對罷韓謠言，韓國瑜仍不斷替市政團隊加油打氣，希望大家專心做對高雄市民有益的事情。

面對罷韓謠言，鄭照新強調，市長韓國瑜目前仍忙於市政，還不斷替市政團隊加油打氣。（袁庭堯攝）

鄭照新表示，韓國瑜身為地方首長，面對六四悼念事件，與國民黨中央「追求政治民主化、經濟自由化」的立場相同。

鄭照新說，韓國瑜曾與他分享想法，表示無論何種體制下的政治領導者，在做決策時，都該想想自己當初也曾年輕過。1989年韓國瑜31歲，當時也受理想感召、參與聲援64天安門事件活動。韓國瑜認為，無論政治立場是否相同，都該傾聽年輕人的聲音，千萬不該使用暴力鎮壓的手段、傷害年輕人的生命。

罷韓投票日前各式傳言盡出，有傳言韓國瑜將在6日下午率市府一級首長、在市府向市民鞠躬致謝。鄭照新仍強調，市府依然維持「專心市政」的態度，不對謠言回應。民進黨中常會喊出「罷韓宣言」，動員支持者出來投票。鄭照新表示，民進黨過去不斷強調罷韓是場公民運動，但民進黨是否客觀中立、動用資源介入，應受社會公評，也該向社會大眾解釋。

面對罷韓聲勢步步進逼，鄭照新強調，市長韓國瑜目前仍忙於市政、充滿活力，甚至還不斷替市政團隊加油打氣，希望大家心無旁騖、專心做對高雄市民有益的事情。

至於教育委員會今日南下考察、引發「挺韓」揣測，鄭照新表示，教育委員會過去曾在桃園、台中考察，原本就有全國性的考察活動，不該因政治時機點敏感、就用政治觀點來看這件事。教育委員會是挺「高雄」、不是韓市長個人。

教育委員會今天將前往考察「駁二藝術特區」考察，希望中央給予地方充分的補助，讓大南方的發展達到「南北平衡」的效益，地方政府會相當感謝。

(中時 )