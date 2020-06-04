廣西梧州一小學發生砍人事件 多名學生受傷

在新冠肺炎威脅漸減，大陸各地學校才復課不久，竟又再度發生小學生遭人瘋狂連續砍殺事件。事件發生於大陸廣西省梧州市蒼梧縣旺甫鎮小學內，行兇者疑為小學的保安人員，他持刀在校內連續砍傷了39人，其中小學校長傷勢嚴重，多數受傷學生是6歲以下的學前班兒童。

據《瀟湘晨報》報導，近期大陸各地學校基陸續恢復上學，疫情受控後已經比較不怕病毒，但卻又再度發生學校內亂砍人事件。廣西梧州市蒼梧縣旺甫鎮4日一早約8時30分發生小學內重大砍人傷害案件，據目擊者稱，現場有多名學生被砍傷，砍人者身份疑似保安。

報導說，初步了解有39人受傷，其中小學校長與另一名保安人員傷勢較重，但尚無生命危險，另37名小學生受到不同程度輕傷，傷者已被送往當地衛生院救治。旺甫鎮政府工作人員已證實案情，嫌疑人已被控制，警方正進一步調查當中。

據稱，持刀行兇的該校保全員名為李小民（音譯），男性，年約50歲。有住學校附近的學生家長表示，行兇男子是學校保全，受傷的多是學前班的兒童，年紀約6歲左右。

(中時電子報)