全球最大精品集團LVMH（路威酩軒集團）周四宣布，公司無意透過公開市場收購蒂芙尼（Tiffany & Co.）股票。

這是該法國精品集團能以低於談定的162億美元收購美國鐘錶珠寶精品公司蒂芙尼的方法之一。此前有消息指出，在新冠肺炎疫情與美國大規模示威活動重創蒂芙尼後，LVMH執行長Bernard Arnault有意重談這筆交易。

LVMH表示，公司在周四召開董事會，討論了新冠肺炎疫情對蒂芙尼與雙方協議造成的衝擊。

LVMH去年11月出價每股135美元、總額約162億美元收購蒂芙尼，並預計於今年完成交易。這將成為LVMH歷來最大宗的投資案。

不過日前有消息指出，這項收購計畫可能生變，受新冠肺炎大流行影響，以及大規模示威抗議活動使美國社會陷入動盪，LVMH董事會擔心蒂芙尼可能無法在完成交易前償還所有債務。受此打擊，蒂芙尼周二股價重挫近9%，周三再跌2.38，收在114.24美元。

(時報資訊)