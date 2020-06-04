華城(1519)看好電動車發展，除了成為首家成功打入電動車充電設備供應鏈的重電廠商，並從充電設備製造商再拓展為充電網路營運商，預計今年底前於全台建置5座快充站及擴點150座充電站，2025年實現電動車環島不缺電。此外，華城旗下為跨足充電站營運市場打造的EValue充電站品牌，耗資千萬於台北市內湖區建置首座電動汽車充電停車場，6月起開放所有電動車免費停車充電，並將於7月1日正式營運。

華城認為，電動車要能普及，首先仍須解決民眾對於駕駛電動車的里程焦慮，因此訂定發展「充電服務」的營運策略。華城執行長許逸晟表示，從設備開發生產、大小型充電站建置，到充電營運平台與站點管理，華城都能提供最完整的客製化服務，商業模式是全台唯一，並且推出任何廠牌電動車皆可充電的EValue充電站，協助提高台灣電動汽車充電樁的分布密度。

華城首座自營充電站「EValue充電旗艦站」位於台北市內湖區，即日起至6月底試營運，7月1日正式營運，為全台首座專業電動車充電停車場。許逸晟指出，目前除了在高速公路休息站或鄰近交流道建立快充站，滿足電動車長途移動的電力需求外，於車主會長時間停留的場域則廣布交流充電樁，讓停車即充電變成一種習慣。華城預計今年底前將於全台建置快充站5座，並拓點150座充電站，每年依計畫逐步提高。

目前，華城除與賓士合作，為賓士EQC車主提供家用交流電壁掛式充電器的場勘與安裝服務，近期亦已協助中華賓士關渡展示中心、中華賓士台中河南路展示中心、賓航賓士中和展示中心及台隆賓士展售中心，提供賓士EQC車主120kW的DC直流快速充電服務。

華城EValue充電旗艦站內有16個車位，每個車位充電設備包含1座DC直流充電樁及15座AC交流充電樁，是全台唯一採用17.6kW AC交流樁的充電站，相較一般停車場的7kW交流樁更省時。試營運期間免費停車及充電，7月1日正式營運後，除停車費每小時30元外，將根據車主選擇的充電樁及用電度數計費，充多少電收多少錢，AC交流樁每度充電服務費6.5元，DC直流樁每度充電服務費為9.5元。

(時報資訊)