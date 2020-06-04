悠遊卡旗下電子支付服務「悠遊付」(Easy Wallet)自3月23日全面開放下載，隨著疫情趨緩，悠遊付也加大回饋消費者的力道，盼能為振興經濟盡一份力，自6月起陸續推出5大優惠，範圍涵蓋超市、超商、計程車及吃喝玩樂，下載悠遊付就是現在！

自6月1日至6月30日，悠遊付會員購買1280公共運輸定期票即贈FunNow都會玩樂即時預訂平台新台幣200元享樂金優惠碼(每帳戶限贈1次)，FunNow享樂金可在該平台上折抵餐廳、住宿、按摩、溫泉等消費，使用場域多元。

頂好超市及JASONS Market Place則是自6月1日至6月30日，每週五使用悠遊付單筆消費滿500元即可回饋50元，每帳戶單日限贈1次，活動期間每帳戶最高回饋300元，限量1萬份，送完為止，最高回饋率達10%，採買生活用品不再需要比優惠誰多。

計程車也在優惠範圍內，慶祝台灣大車隊正式上線悠遊付，自6月2日至9月3日，以台灣大車隊55688 App綁定悠遊付，即贈55688 App搭車金40元(含20元1張、10元2張，每次搭乘限用1張)，限量2萬份。

熱騰騰剛上線悠遊付的OK超商則是自6月4日至7月29日，使用悠遊卡/悠遊聯名卡/悠遊付，每週一可享大杯醇品咖啡/拿鐵加1元多1杯，天天都有單筆滿百送5元購物金1張及指定麵飯類鮮食現折5元優惠。

若在OK超商使用悠遊付消費自7月2日起至7月29日優惠再加碼，筆筆皆享20%悠遊付儲值金回饋(每筆交易回饋上限100元，每人回饋上限200元，回饋總金額10萬元)。

(科技)