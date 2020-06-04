慕軒飯店推出「晨曦樹海」住房專案，即日起至6月30日止，以低於5折的優惠房價強力促銷，雙人入住只要2,500元起（未稅），再送兩客Buffet早餐，強調不等三倍券就可直接享優惠。

慕軒飯店2018-2019連續兩年名列「台北米其林指南推薦旅宿」肯定，現在入住優惠價2,500元起，下午時分貴賓可至URBAN331威士忌酒吧享用免費迎賓飲品與下酒小食，隔日早晨還可到GUSTOSO義大利餐廳品嚐種類多元Buffet早餐，自由取用多款現煎蛋料理、新鮮生菜水果、各式經典冷盤熱食等，用輕鬆價格享受舒心難忘的美食住宿體驗。

慕軒飯店除推出住宿優惠外，只要免費加入AMAZZING CLUB飯店會員，6月底前至慕軒飯店GUSTOSO餐廳、URBAN331酒吧用餐均享7折優惠。其中特別推薦URBAN331商業午餐，主廚精心設計的慕軒牛肉麵 、碳烤職人鯖魚排、日式炸豬排、爐烤牛肉起士漢堡等中西日式風格餐食，一向廣受信義敦南商圈上班族歡迎，套餐還附贈水果、飲品與甜點每份380元起，即日起直接打7折，為您精打細算省下1/3餐價，絕對是洽公餐敘最佳去處。

此外，凡於平日（週日至週四）至URBAN331酒吧，點選威士忌、調酒、葡萄酒等酒水飲品及各項異國風味小點，也是全面通通7折。

(工商 )