梁云菲4日錄TVBS《女人我最大》，她近日剛與金剛分手，談到情滅原因，「原因很多都不是大問題，是很多小問題累積成分手要素，可能是觀念不同，再來他40歲了想結婚，我覺得如果自己不是這樣想，我也不要耽誤別人。」她坦言兩人已磨合過，但問題都存在，「不會復合，我跟他比較適合當朋友。」

梁云菲在跟金剛戀愛時，工昨全停擺，「他希望我陪他時間多一點，是一個什麼都一手包辦的人，包含幫我洗頭等大小事，他雖然很寵我，一開始很享受，但時間久了，我不是這麼喜歡，可能做一件事都需要他同意，他是比較大男人主義的人。」兩人分手至今沒聯絡，她認為彼此都還有感情，但真的不適合。

梁云菲昨錄《女人我最大》。（TVBS提供）

金剛想要結婚生子，但梁云菲現階段想要自由跟衝刺工作，「我很喜歡現在的生活，老實講，沒有工作的這段時間，覺得生活很貧乏，現在很喜歡自己的生活。」她近日持續上美術課，創作雕塑，除了純手刻，也與工廠合作。

(中時 )