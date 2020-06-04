針對蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）在2018年謊稱iPhone銷量很好，隱瞞了手機需求在大陸市場下滑的事實，導致股東損失數百億美元，美國地方法院周二晚間裁定，股東可以就此部分提起訴訟。

綜合媒體報導，儘管駁回了大多數索賠要求，美國地方法官2日裁定，蘋果股東可以就庫克在2018年11月1日分析師電話會議上吹噓iPhone需求強勁的言論提起訴訟。此事發生的前幾天，蘋果要求最大的製造商減產。

該法官表示，如果沒有自然災害或其他人為因素影響，庫克決定減產之前不可能不知道iPhone在大陸市場的需求正在減少。

然而，庫克在2019年1月2日一封給投資者的信中，將蘋果的營收預期由之前的890億~930億美元下調到了840億美元左右，庫克在致股東信中提到，主要是大陸市場的關係。

這也是蘋果自2007年發布iPhone以來首次下調營收預期，蘋果股價一度重挫10%，市值蒸發740億美元。此一提告由羅德島州員工退休體系（Employees' Retirement System）發起。

(中時電子報)