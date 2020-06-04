因受新冠疫情影響，好萊塢強片紛紛更改上映檔期，電影院面臨缺乏好萊塢新片，紛紛推出許多經典電影重映，吸引資深影迷再次進影廳回味經典，更讓許多年輕影迷有機會在大銀幕上觀看當年上映時因故錯過的經典。其中又以台灣製造的恐怖驚悚電影最具話題，威秀影城將獨家重映系列台製驚悚電影，讓戲迷再次感受正港驚悚。

2006年《詭絲》的上映，被評為當時華語恐怖片的巔峰之作，不僅上映口碑良好，更入圍第43屆金馬獎五項提名。而2015年，取材自1990年代台灣電視興起的靈異節目提及的紅衣小女孩、人臉魚、玉山小飛俠的電影，《紅衣小女孩》正式上映，首部曲9000多萬票房，成功奠定系列電影的良好基礎，也讓喜愛驚悚電影的觀眾，有了更多台製驚悚片的選擇。接續上映的《屍憶》，藉由冥婚習俗當作構想，並邀請《七夜怪談》、《咒怨》恐怖大師一瀨隆重監製，日式恐怖美學與台灣鄉野習俗完美融合，也使電影上映首周即破千萬票房。

2016年上映的《樓下的房客》則由知名作家九把刀的經典同名小說改編，透過跨國企業專業經理人崔震東執導，電影完整呈現小說裡藉由窺視來呈現人性最赤祼的真實面相，最終票房破億，佳評如潮。另外，紅衣小女孩導演程偉豪2017年的驚悚作品《目擊者》，上映後在各大社群網站造成熱烈討論，更有不少影迷敲碗續集，期待再次進入峰迴路轉的推理劇情。威秀影城將於六月起舉行【驚悚回潮。台灣驚典影展】，全台共10家影城每週1部台製驚悚片獨家重映。首部將由《樓下的房客》於6月5日上映，崔震東導演也將應邀出席，於6月5日與6月7日晚間18：50場次的映後座談。

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