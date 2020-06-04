教育部今(4)日上午公告，包含陸港澳僑等境外生，回台就學時間仍就無法確定，公立大學校長擔憂境外生此刻無法回台就學，之後便可能留在當地大學就讀，將嚴重影響我國大專校院的境外生生源，因此強力呼籲中央，儘速提供明確消息，並且提早公布，而大學年度預算已定，也建議校外防疫旅館的費用，也由政府買單。

暨南國際大學校長蘇玉龍表示，如果以港澳生來說的話，暑假即將到來，接下來兩地即將大學放榜，港澳生勢必得考量要在哪裡念書，現在我方對於境外生返台時程一直未公布，港澳生很有可能留在當地，或是選擇到大陸念大學，因此希望我方政府盡速提供明確消息，並且提早公布。

政大校長郭明政則指出，防疫過程中延續的境外生問題，大多到現在都沒有解決，相信各所大學都能尊重與體諒政府的防疫考量，但單以境外生回台、返校這件事情來說，校內只要有2名學生確診，便全校封校，現在諸多旅館提供空間作為檢疫使用，校外空間絕對夠，因此希望提供境外生進行檢疫的防疫宿舍，不要安排在校內。

至於境外生住在防疫旅館的費用，到底該由誰出？對此郭明正也提到，學校預算都早已訂定好，也都到立法院完成報告，境外生回台檢疫的作法，對中央來說，不外乎也是維護國家形象的外交任務之一，「國際生與商務客一樣重要，教育的重要性也等同於商務」，因此這部分希望能由國家提供補助。

(旺報 )