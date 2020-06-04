小提琴家曾宇謙（左）與指揮家廖國敏（右），兩人相識於美國寇蒂斯音樂院。（李欣恬攝）

疫情間音樂家興起一股視訊演出風潮，未來音樂舞台是否在網路平台上？對此，柴可夫斯基大賽銀獎得主曾宇謙表示，「數位風潮是必然趨勢，但現場演出仍不可取代。」

曾宇謙在去年10月入伍，今年4月退伍，他表示，在服替代役期間，因作息、飲食正常而胖了一圈。因此，在疫情期間，他忙著健身、練琴，期待重返舞台，和法國史維特拉諾夫國際指揮大賽亞軍得主廖國敏合作，再次挑戰演奏貝多芬小提琴協奏曲。

曾宇謙表示，這段期間他嘗試錄製演奏段落，並和其他樂手相互配合，遠端完成樂曲演奏，「網路、視訊平台上的演奏，好處是讓大家可以在家中聽音樂會，但還是少了一點交流的溫度。如果是現場演奏，有時一個眼神的互動，都會讓音樂的感覺更流暢，這是數位遠端演奏無法取代的事情。」

廖國敏表示，現場演奏無可取代的原因在於，「每一場演出都獨一無二，同樣的演奏，無法一模一樣地重來，這是表演藝術最奇妙、最珍貴的地方。」

廖國敏出生於1981年，是澳門人，妻子是台灣人，和台灣頗有淵源。過去他曾擔任費城管弦樂團音樂總監亞尼克的助理指揮，並曾受到指揮家葛濟夫邀請，到馬林斯基劇院指揮林姆斯基．高沙可夫的歌劇《普斯科夫的女郎》。

(中時 )