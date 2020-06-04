有些產業已回不去了。新光金控董事長吳東進4日表示，台灣新冠肺炎疫情高峰期已過，但在疫情嚴重時已裁員、停工者，疫情後依舊回不來，「該倒的就會倒」，不過，吳東進亦強調，金融業在這波疫情中受影響程度算相對小，且反而會強化科技及自動化投資。

新光人壽在新板油庫口的樂齡宅及新光傑仕堡商旅今年要招租及開業，吳東進說：「生不逢時」，遇到新冠肺炎，原預估樂齡宅年底前出租率要達3成，目前難度恐提高，而飯店部分亦因國外旅客不能來，恐影響住房率，吳東進強調會用各種方案、配合振興券或與旅行社合作等，「一定要把這裡（指新板大樓）填滿」。

新壽的新板油庫口新光樂齡宅，是壽險業投資第一棟養老宅，專供健康且有一定消費力的高齡者入住，每坪租金3千元，即每月租金約9~12萬多元，共174戶。

吳東進表示，訂約一期規劃是3年，每月約10萬元租金中，內含2萬元生活費，即新光健康俱樂部的金卡會員資格，即可安排健檢、醫生諮詢等，及健身房、陶藝或茶道教室，洗頭、修指甲、餐飲服務等。

目前已訂房的第一號房客是前新光人壽總經理潘柏錚夫婦，吳東進也一直勸說自家94歲住美國的舅舅入住，強調住美國不如住台灣，未來新光樂齡宅亦會有駐點醫生、護士、健檢中心與復健中心，甚至讓入住高齡者在宅接受流感疫苗等服務，希望能拉高出租率。

吳東進表示，疫情對經濟及產業的影響已不可逆轉，很多產業都發生從未預料到的情況，如旅館業沒有想到會完全沒有住客，壽險業也從未發生房客都要求降租的情況，若在疫情嚴重時已裁員的產業，現在即便要從新招募，也已相對困難，有些會停業或倒閉的企業，恐也難救回來。

(工商 )