寒舍集團為向第一線防疫醫護人員及中央流行疫情指揮中心致上最深的感謝，旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗及礁溪寒沐酒店，以各館粉絲團小編為代言人，推出公益「祝0健康」LINE貼圖系列，一同為醫護人員加油打氣與致謝，透過活潑有趣的生活化用語，如「0好漂亮」、「祝0生日快樂」、「好愛0」等，以「您」字諧音營造詼諧用語，時刻提醒身邊親朋好友不忘防疫之重要性。

寒舍集團表示，貼圖所得將全數捐助予衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作指定用途，傳愛給每一位需要協助的人。

為響應「防疫新生活運動」，使賓客在旅遊放鬆時刻，能夠「吃的健康、住的安心、玩的放心」，寒舍集團秉持「藝術即生活」及「生活即藝術」的品味哲學，創造顧客的全新體驗，寒舍集團旗下各飯店及各餐廳，推出重磅級回饋優惠「「寰遊寒舍」住房專案」凡購買此專案直接贈送6,000元優惠券：包含台北喜來登大飯店2,000元餐飲禮券、台北寒舍艾美酒店1,000元餐飲禮券、寒舍艾麗酒店1,000元餐飲禮券，以及礁溪寒沐酒店2,000元住宿禮券，不僅提升優惠回饋給消費者，更誠摯邀請與社會大眾共襄盛舉。

(工商 )