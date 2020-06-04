振興三倍券7月15日上路，根據規畫，除了實體券之外，還有信用卡、電子支付及電子票證等數位支付方式，到底怎麼用最划算？理財專家建議使用非實體券最有感。

Money101總經理朱本傑接受媒體訪問時指出，使用「非實體」振興三倍券，有下列3大優點。

1. 可減少接觸、降低病毒傳播

2. 選用信用卡、電子支付，不僅能獲得政府的2000元回饋，另外還有金融業者的加碼方案，提供給持卡人約10%左右回饋。

3. 業者透過納入指定消費商店的活動，可提振深受疫情影響的國內旅遊業、娛樂業、餐飲業等，同時也能增加持卡人的消費力。

根據政院規劃，振興三倍券領取方式分為實體券及非實體券，非實體券又分成信用卡、電子票證、電子支付，7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費，滿3000元可獲得2000元回饋。朱本傑提醒，實體振興券無法找零，因此每筆消費金額至少要與200或500元面額相符，比較划算。

(中時電子報)