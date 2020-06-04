友訊(2332)臨股會後，市場派代表李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬等人在此次的經營權之爭暫時勝出。據了解，公司派代表的佳世達(2352)在4月30日宣布增加明泰(3380)持股以來，目前收購已經過了5%門檻，還在等公平會審查進度，會在接近收購截止日時，再進行公告收購結果。佳世達也強調，加碼明泰的決策不會改變，至於公開收購明泰股權就是5~19%的區間。

友訊的市場派台鋼集團看上友訊，除了5G品牌價值外，還有友訊帳上及約當現金31.4億元；而明泰第一季帳上現金及約當現金更高達52.63億元，加上去年還併購仲琦(2419)。

隨著市場派李中旺等人重新拿下友訊董事長大位，佳世達此次介入友訊的經營權之爭，已經從公親變事主，如何避免明泰成了台鋼集團下一個插旗目標，破壞佳世達大艦隊計畫，成為新戰略方向。

依照公平交易法第11條第1項規定，事業結合時，參與結合之所有事業，其上一會計年度全球銷售金額總計超過新台幣400億元，且至少二事業，其個別上一會計年度國內銷售金額超過新台幣20億元，需要向公平會提出申報。

佳世達宣布收購明泰的期間是自5月7日到6月23日，預定之最高收購數量為10.3萬張，約明泰已發行普通股股份總數之19%，最低收購數量為2.71萬張，約明泰已發行普通股股份總數之5%，若收購股權比例達最低收購股數時，本次公開收購即為成就。換言之，佳世達透過此次收購後，持有明泰股權在28.8~42.8%之間，斥資在8億~30億元間。

此次友訊市場派的董事長李中旺，先前也擔任明泰董事長，後來明泰大股東佳世達解任李中旺的董事長職務，並表示「李先生做出選擇，這個選擇不利於明泰，我們只好解任他，同時為了表示我們希望明泰成長的決心，提出公開收購來增加持股。」

由於友訊持有2席明泰法人董事代表，而友訊董事長李中旺是明泰的個人董事，合計友訊和李中旺持有明泰股權約21%；而佳世達在2018年首度投資明泰時的持股為23.8%。

6月15日友訊將舉行股東常會，明泰是友訊大股東，而佳世達又是明泰的大股東，友訊進行董事全面改選，佳世達當然不會置身事外！

(時報資訊)