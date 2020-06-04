台東黑鮪魚將外銷香港。（阿春新鮮魚貨提供／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情爆發後，不只改變民眾生活，甚至連遠在台東成功漁港的黑鮪魚外銷也受阻，如今疫情趨緩成功漁港4日補抓到的209公斤黑鮪魚也將外銷香港，讓海外的朋友也能大啖黑鮪魚鮮美滋味。

4至6月原本是鬼頭刀魚大爆發的季節，但台東成功漁港漁民卻都捕不到鬼頭刀，反而是黑鮪魚大爆，捕獲破百尾的黑鮪魚，相較去年的20尾，足足成長了5倍，加上又傳出黑鮪魚成功外銷香港，雙喜臨門讓漁民樂開懷。

成功鎮新港區漁會主任李宏勇表示，4至6月應是鬼頭刀魚大爆發的季節，但漁獲量卻不佳，但今年黑鮪魚漁獲量卻出奇成長，今年1月至今剛好捕獲100尾，雖受疫情影響價格不高，但美味不減分，呼籲喜歡吃魚的民眾能多多支持。

新港籍漁船新長發號下午1點多進港，不少民眾就在港邊引頸期盼，只見第100尾黑鮪魚重船艙吊起，現場傳起響徹雲霄的歡呼聲，這第100尾黑鮪魚重達重達327公斤，最後以每公斤160元價格拍出。

此外中斷許久的外銷市場也傳出喜訊，由福裕海鮮及阿春新鮮魚貨搶先開炮，要將209公斤的黑鮪魚外銷香港，讓海外的朋友也能一飽口福，享受這來自太平洋最鮮美的滋味。

(中時 )