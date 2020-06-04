花蓮縣國民黨籍議員蔡啟塔，被控在花蓮市長任內涉貪汙，被判15年重刑，褫奪公權7年，花蓮地檢署今收到台中地檢署函文囑託發監執行，蔡確定8日上午9點30分到案，發監執行，傳票已送達。

地檢署主任檢察官陳旭華表示，台中地檢署今早上午8點函文囑託花檢發監執行，收受囑託函文後立刻分案辦理，經審酌案情後，訂於6月8日上午9點30傳喚蔡啟塔到案執行，並啟動防逃等確保執行機制。蔡啟塔已簽收傳票。

花蓮縣議會議事組主任潭進成受訪說，預計內政部下周一會拿到判決書，並發文給中選會及縣議會，收到公文，並確定解除職務日期後，辦理缺額遞補。

他強調，蔡啟塔是花蓮縣第一選區（花蓮市）議員，該選區因已退出民進黨的縣議員施金樹涉貪被判刑入獄，由落選頭民進黨莊枝財遞補，蔡啟塔遭解職，將由落選第二高票的國民黨徐子芳遞補。

潭進成說，現在是縣議會總質詢定期大會時間，蔡啟塔第一輪質詢時間已結束，為保障遞補之徐子芳權益，接到蔡的解職公文後，縣議將立即簽核送地方法院，儘速辦理徐子芳就職。徐子芬應可參加本次定期大會，但是否發言質詢，由議長張峻同意，並有其他議員同意借出質詢時間。

蔡啟塔和前立委林正二被控13年前指示助理替多個鄉鎮市公所爭取補助款，從中收取回扣，其中蔡啟塔涉入的弊案，包括花蓮火車站前觀光遊憩中山公園規劃委託案等4案，一、二審被依貪汙治罪條例等判刑15年、褫奪公權7年，他不服提上訴，最高法院駁回上訴定讞。

花蓮縣議會第19屆縣議員已3人因判刑遭解職，除了施金樹、蔡啟塔外，還有因在秀林鄉長任內收賄，去年9月被依貪汙罪判刑解職的許淑銀，由參加補選勝出的田韻馨遞補。

(中時 )