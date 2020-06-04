民進黨立委邱志偉（前）4日邀請軍方與文化部代表到高雄市岡山區樂群村4號會勘，庭院雜草叢生。（林瑞益攝）

民進黨立委邱志偉（前）、文化部文化資產局副局長邱建發（後右）4日到高雄市岡山區樂群村4號會勘，樂群4號內部破損嚴重。（林瑞益攝）

為活化岡山樂群村，民進黨立委邱志偉4日邀請軍方、文化部代表到「樂群村4號」會勘，庭院雜草叢生，邱志偉希望軍方能妥善打理，不要再讓環境惡化下去。

樂群4號內部毀損嚴重，修復與復舊經費近3000萬元。邱志偉說，未來要把岡山眷村整合成國家級的計畫，成為一個空軍眷村文化園區；「樂群4號」未來若要發展成藝文沙龍，要媲美台北市長官邸。此提議獲得現場眷村保留協會人士稱讚。

樂群村在日據時代就是海軍航空隊高階軍官的宿舍群，獨棟獨院、獨立進出的門戶設計，是早期訓練司令部司令、副司令、機校校長、空軍資深要員等的住所。

相較於岡山區的「醒村」為兩層樓的空軍宿舍，樂群村保有綠意及獨門大院的設計還緊鄰岡山鬧區，讓樂群村未來更有發展性。

文化局文資中心主任李毓敏指出，目前針對樂群村一期活化工程中，有4棟建物以租代護並已順利出租，而樂群4號正進行規劃設計中，未來是重要的藝文沙龍、展演據點，媲美台北市長官邸。

文資局副局長邱建發指出，文資局如果收到相關計畫，將會進行審查也會盡力支持。邱志偉則強調，中央對於樂群村活化將會全力支持，他也會協助將相關修繕費用，編列在前瞻二期預算中。

邱志偉說，時間拖久，建物損壞，未來需要耗費更多預算修復，因此請文化局針對二期及三期儘速進行評估規畫，並提出建物補強計畫，讓建築可以盡量保持原貌不致頹頃。文化局也允諾將儘速辦理。

對於邱志偉提出樂群4號荒草叢生，國防部政治作戰局軍眷服務處說，有委託專人管理，進行每月兩次的打掃。

(中時 )