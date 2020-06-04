交大高雄人限定返鄉專車 首日僅9人登記 16:392020/06/04 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通大學學生會推出高雄人限定的返鄉專車，引起外界議論。（邱立雅攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通大學學生會在6月4、5兩日推出「高雄人限定」返鄉陪媽媽專車，遭外界質疑是罷韓專車，引起議論，學生會緊急修改規則，取消補助改以包車模式，4日當天下午3時半發車時，僅9人預約登記7人搭乘，學生們全低調不受訪。 4日原定在工六旁停車場上車，但因與其他客運班次有疊合，上午緊急通知學生變更地點，改為活動中心門口上車。表訂下午3時半發車，現場僅7名學生拉著行李陸續上車。5日的第二班返鄉陪媽媽專車預計3時半發車，但上車地點未知。 (中時 ) #專車 #學生 #返鄉 #高雄人 #交大 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「黃氏兄弟」瑋瑋約炮遭網友灌爆出征《鏡週刊》道歉了！ - 政治 6號會去投票嗎？高雄阿伯一番話 陳菊又躺槍... - 政治 政府沒說的話？！ 「振興三倍券」李艷秋神翻譯 - 政治 民進黨吳怡農南下鼓勵罷韓 沈富雄飆4字 - 政治 21歲年輕人高雄喊挺韓 路人反應出乎意料... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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