交通大學學生會在6月4、5兩日推出「高雄人限定」返鄉陪媽媽專車，遭外界質疑是罷韓專車，引起議論，學生會緊急修改規則，取消補助改以包車模式，4日當天下午3時半發車時，僅9人預約登記7人搭乘，學生們全低調不受訪。

4日原定在工六旁停車場上車，但因與其他客運班次有疊合，上午緊急通知學生變更地點，改為活動中心門口上車。表訂下午3時半發車，現場僅7名學生拉著行李陸續上車。5日的第二班返鄉陪媽媽專車預計3時半發車，但上車地點未知。

(中時 )