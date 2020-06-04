川普政府周三（3日）宣布，16日起禁止大陸民航飛往美國，在美方祭出禁飛令後，北京隨即讓步，今（4日）表示所有外國航空公司將可恢復民航，亦即開放美國航空公司復飛大陸。美媒爆料，美陸掀起民航大戰，原因在於美國完全禁飛大陸，但大陸卻有4航空公司可飛往美國，雙方關係不對等，引發川普怒火。

在美國運輸部3日宣布自16日起禁止大陸航空公司的客運航班飛往美國之後；大陸民航4日迅速回應指出，自8日起，所有未列入3月中旬解禁航班計畫的外國航空公司，可選擇1個具備接收能力的口岸城市，每周運營1班國際客運航線航班，亦即開放美國航空公司復飛大陸，不再強制規定。

美陸關係因新冠疫情和港版國安法等爭議陷入惡化之際，川普政府昨又發出強硬聲明，宣布16日將與大陸斷航，為何雙方會引爆民航大戰呢？華爾街日報揭露內情指出，部分美國航空公司此前因疫情暫停飛往大陸的航班，至本月要求復飛大陸，卻未獲陸方許可。

但目前大陸仍有往返美陸的定期航班，包括中國國際航空、南方航空、廈門航空和東方航空4家航空公司。

報導指出，美方認為不公平，此次航空問題觸及川普政府對陸核心原則，亦即雙方關係應對等，因此美方不滿此次事件往有利於大陸傾斜。

(中時電子報)