槽罐車國道成火球，肇事女駕駛16歲無照上路釀禍。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

槽罐車燒到只剩車架。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

16歲謝姓少女無照駕駛開上國道，4日凌晨行經中壢轉接道時疑操作不當，失控撞上陳姓男子駕駛的槽罐車，槽罐車衝向內側護欄，當場起火燃燒，車頭陷入火海，熊熊烈焰怵目驚心，所幸槽罐車空車無載物，消防員獲報趕赴撲滅火勢，謝女和陳男僅擦挫傷、並無生命危險，謝女也將吃上最高1.2萬的罰鍰。

43歲陳姓槽車司機，4日凌晨4點半駕駛載運「鹽酸」的槽罐車，行經國道1號南向58.9公里處時，正好碰上從五楊高架車道下來、準備變化車道匯流進國道的16歲謝姓女駕駛，行駛在五楊高架道內側車道的謝女疑似先操作不當失控，撞上行駛在外側車道的槽罐車右側車頭，槽罐車失控跨越多個車道衝向內側護欄，車頭當場起火燃燒，成一團火球，謝女則彈飛到外側護欄。

消防隊獲報連忙派遣消防車11輛、救護車2輛和34名打火弟兄到場，佈水線射水灌救，但火勢太過猛烈，約20分鐘控制火勢，4點53分撲滅，車頭幾乎燒燬剩車架，所幸2人並無生命危險，陳男僅左眼上緣撕裂傷4公分及胸口疼痛、謝女頭部清微出血，分別送聯新醫院急救。

國道警方指出，所幸化學槽車為空車，2駕駛酒測值為零，但謝姓女駕駛一開始謊稱18歲，清查才發現根本才16歲、無照駕駛，母親獲悉到醫院也不清楚女兒向誰借車，對於事故頻頻感到抱歉，事故也造成內線3車道封閉，直到6點14分槽罐車才順利拖吊排除，工務段封閉平面3車道清掃路面，開放高架外側2車道通行，7點37分排除事故，開放全線通行，詳細事故原因將待謝女穩定後調查釐清，會先依無照駕駛祭出6000元至1萬2000元罰單。

(中時 )