新冠肺炎疫情持續近半年，衛福部醫事司先前祭出防疫津貼，護理人員每人每班可得1萬元，每班可申請1人，若超出1人，可出示班表說明，但護理人員申請時，卻遭以「照顧的對象是輕癥」為由，拒絕受理，護師工會今赴指揮中心抗議，抨擊衛福部「防疫第1，騙人也第1」。另有工會表示，醫院負責申請、造冊的是主管，可能會因不想麻煩而未如實回報，若是這樣，即使衛福部想給錢也給不了，必需建立監督機制，避免這樣的情況發生。

根據衛福部要點，適用津貼的對象包括：1.設有負壓隔離病房、普通隔離病房、加護病房、專責病房醫院的醫事人員、2.設有專責病房醫院的醫事人員、3.設有急診部門負壓隔離病逝或單人病室醫院的醫事人員、4.指定隔離醫院及應變醫院或設有專責病房醫院的感染管控人員。

臺灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳今與數名護理師快閃指揮中心，抗議護理人員津貼的領取狀況不符要點規範。不具名張姓護理師說，護理人員的班表都是阿長在排，依照各人負責的個案、需要的人手排班，有時1班不只1個人上班，卻只有1個人能申請津貼，其他護理師呈交班表想申請時，卻遭以「照顧的是輕癥」為由，拒絕受理。

陳玉鳳表示，衛福部的要點明明指出，每個護理師每班領取1萬元，但實際上卻發生了無法每人領取1萬元的情況。不管個案是輕癥或重癥，都一樣有傳染風險，護理人員一樣要穿上防護衣，為何要以個案的輕重癥為由，拒絕多一人申請津貼？

臺北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，衛福部5月19日曾說明，要求醫院申請津貼時，必須將工作的情況回報。醫院回報時未如實將第一線人員的名字寫上去，即使衛福部想給錢，第一線人員恐怕也拿不到，若發生這樣的狀況就是醫院的錯。

北市聯醫企業工會秘書高若想表示，醫院內負責造冊的都是主管，第一線人員忙碌的當下，無法知道病人到底有多少，只有主管能掌握工作狀況，但對主管而言，不一定會如實造冊，也許會於不想花力氣說明，而未如實回報。各個單位的狀況不一，有些主管可能會要求護理人員把這筆錢分給其他人，因衛福部的撥款是直接撥給醫院統籌，護理人員也難以自己運用。

廖郁雯建議護理師，告知護理長或陳報津貼的單位，要求將自己的名字寫上去，若醫院如實呈報了，衛福部卻拒給津貼，這樣的情況就比較會是衛福部的問題。陳玉鳳表示，衛福部應落實要點的規範，確實給予護理人員每人1萬元津貼，發放津貼時，應直接匯入護理人員帳戶，而非進入醫院帳戶後統籌發放。另也應設置專有平臺，讓專人處置陳情、檢舉。高若想也說，目前護理人員無法往上監督醫院的作法，求助無門，政府應建立監督機制，避免津貼看得到吃不到的狀況發生。

衛福部醫事司司長石崇良表示，津貼的申請以收治個案的專責照護人員為原則，得按臨床照顧需要，依實際提供照。護之人數申請津貼，檢具班表說明工作內容，覈實申請。若需申訴或處理陳情，可藉由「護理職場爭議平臺」通報處理。

(中時 )