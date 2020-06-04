有遇過想給心愛的人驚喜，但又不擅長撒謊，最後瞎掰一個超扯理由的經驗嗎？一名女大生買禮物送男友，想給他一個驚喜，無奈男友很會猜，女大生只得瞎掰自己買了1支「姊夫」（假陽具），最後延伸出一段神奇對話，讓網友狂笑：男友開始期待假屌！

女大生在Dcard分享自己與男友的趣事，表示最近存錢買一隻好錶送男友，想給他驚喜，所以收件地址寫男友家附近的超商，收件人跟資料都寫男友，打算讓他自己領到「驚喜」。

原PO跟男友說是她自己的衣服，但男友沒那麼好騙，最後騙不下去原PO只好說「買了假屌」，還說「你不是想用看看」，還問男友「期待嗎」？。原PO男友先說「不行」、「丟掉」，最後竟追問「你買多大？」，原PO回「跟你依樣大」，兩人對話相當爆笑。

網友看了也笑翻，一堆人歪樓回應：「然後他開始期待著假屌，結果當他打開的那瞬間是個手錶....」、「感覺假屌比手錶會更讓你男友開心」、「他比較期待假屌不要讓他失望」、「我覺得妳現在可以再下單一支假屌，不然他真的會失望」、「失望的話再訂一次，說：這次真的是假屌了！」。

(中時電子報)