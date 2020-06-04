為杜絕不法、維護國家安全，內政部今天部務會報通過修法，針對無戶籍國民及外國人逾期停留或居留，及跨國(境)婚姻媒合廣告等增列檢舉獎金，每案獎金從1千元到2萬元不等，希望提高民眾檢舉的誘因，健全外來人口的安全管理，相關修法近日施行。

內政部表示，今日部務會報通過「舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法」修正草案，主要考量現行民眾舉發逾期停留或居留外國人，僅有逾期居留的失聯移工案件，可向勞動部申領獎金，且舉發非法跨國（境）婚姻媒合廣告，並無獎勵；為鼓勵民眾檢發違法，故修法新增這兩項獎勵項目。

內政部指出，這次修法也明定各類檢舉事由的獎金數額，例如，舉發逾期停留或居留，明定查獲3人以下，每案核發獎金2千元、查獲4至6人每案核發獎金5千元、查獲7至9人每案核發獎金1萬元、查獲10人以上者核發2萬元；若舉發非法刊登或散布跨境婚姻媒合廣告，每案則核發1千元。

為避免非法滯留、違法聘僱外國人的雇主與仲介或人口販運加害者等不法人士，藉由檢舉方式，規避相關法令或逃避支付薪資後，反能獲領獎金之不合理情形，這次修法增訂這類人士的舉發，不予獎勵。但經移民署查處到案的違法外來人口，為循線深入追查其他不法人士，其舉發仍可獲得獎勵。

(中時 )