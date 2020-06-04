5年前的八仙塵爆案慘況觸目驚心，造成台灣史上最痛的一夜，這場爆炸，總計帶走15條人命，以及499人嚴重燒傷，不但死傷者造就永久傷痛，台灣人民也歷經痛心的一晚。

5年前的八仙塵爆現場，參與者在爆炸現場身受波及負傷。(中時資料庫)

5年前的八仙塵爆現場，現場塵爆造成煙霧迷漫，殺傷力十足。(中時資料庫)

5年以前，八仙樂園是台灣最知名且最受歡迎的一座水上樂園。2015年6月27日晚上8點30分，八仙樂園內舉辦一場名為「彩色派對--八仙水陸戰場(Color Play Party)」的活動，地點在「歡樂海岸」及「快樂大堡礁」區塊，並在「快樂大保礁」區域搭建大型舞台，前方則為舞池提供參加者熱舞玩水。當天的活動項目分別有歌手演唱、播放音樂、噴灑色粉、螢光漆及泡沫，票價昂貴還區分等級差異。

5年前的八仙塵爆現場，現場塵爆造成火勢巨大，令15人死亡。(中時資料庫)

5年前的八仙塵爆現場，警消人員現場調查實情。(中時資料庫)

當天晚上7點，現場擠滿千人舞客，氣氛熱到最高點，現場已使用3公噸色粉，舞池區也早堆積厚達10公分色粉，色粉濃度達到可燃性濃度，但主辦人要離開舞台時，未告知工作人員不需再噴射色粉。

5年前的八仙塵爆現場案發後的隔天，現場凌亂不堪，爆發狀況極度危機。(中時資料庫)

5年前的八仙塵爆現場案發後的隔天，可看出參與者當下的恐慌，且急力欲逃離現場的慘況。(中時資料庫)

為了繼續炒熱現場氣氛，1名工作人員在未經負責人同意與監看之下，擅自多開了2罐二氧化碳鋼瓶噴射彩色粉末，工作人員2次噴射前方色粉堆時，因前方色粉被噴入置放在旁邊的電腦燈，遇高溫表面點燃向上飄出火花，加上派對當下進行多時，大泳池周遭早被濃厚彩色粉末覆蓋，瞬間引爆並造成骨牌效引發連環大爆炸。

當時現場觀眾完全被瞬間爆炸燒傷，數百名參與者遭到烈焰吞噬，瞬間造成現場一片哭喊尖叫聲四起，所有人四處竄逃，跳入飄飄河內，降低被燒傷的軀體，一整晚哀號聲不斷，宛如人間煉獄。

事件過後，總計死亡人數15人、331為重傷以及135輕傷。受傷的參與者有的因截肢而喪失機能，多數人因2、3度燒傷，需歷經長年換藥、植皮手術，以及多次皮膚修整重建手術，也得忍受皮膚拉扯的傷痛，治療過程漫長艱辛。也有多數受害者關節處的原有機能已無法恢復原樣，嚴重影響自理能力，這場烈火烙印，也將永遠讓台灣人民無法在記憶中抹滅。

(中時電子報)