車用端子廠胡連(6279)前4月合併營收10.1億元，年減10.06%，大陸車市需求增溫，且越南及印尼等東南亞國家陸續解封，亞系外資看好胡連營運，維持「買進」評等，目標價上調至100元，胡連周四股價收87.9元，上漲2.1元。

胡連產品以車用端子及線束為主，原本客戶多為大陸車廠，不過近幾年公司積極布局東南亞及歐洲市場，並順利切入電動摩托車領域，逐步擺脫客戶及產品過度集中單一市場問題。

大陸地區因新冠肺炎疫情受到控制加速復工，且大陸政府陸續推出振興車市措施，帶動車市回穩，4月及5月新車銷售止跌回升，降低了越南及印尼鎖國衝擊，胡連業績自3月回穩，第1季稅後盈餘5698萬元，每股盈餘0.59元；前4月合併營收10.1億元，年減10.06%。

亞系外資最新報告指出，儘管印尼、越南等鎖國對胡連第2季銷售造成壓力，但大陸車市持續回升，胡連客戶新增訂單穩定成長，且胡連是大陸車市補貼政策長期受益者，加上銅價從高峰下跌，讓胡連原材料成本較去年同期下降約10%到20%，有助於獲利改善，維持「買進」評等，目標價由90元上調至100元。

(時報資訊)