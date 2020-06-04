美國川普政府宣布自6月16日起禁止中國客機飛往美國，美中兩國緊張局勢再度升高，為漲幅已高的香港股市帶來壓力，周四恆生指數微漲0.17%，收在24366.30點；過去3日已累計上漲近6%。國企股(H股)持平，收在9967.93點。

消費股、博奕股大漲，物業股集體下殺。北京當局近來鼓勵發展「地攤經濟」與「夜間經濟」，以籍此刺激內需與就業，地攤概念股大漲，五菱汽車飆升64%，中國汽車新零售漲28.5%，珠江啤酒漲9.98%，亮燈漲停，香港生力啤漲25%，青島啤酒漲逾6%。

(時報資訊)