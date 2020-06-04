《港股》恆指微漲0.17％ 地攤股挾政令飆升 16:482020/06/04 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國川普政府宣布自6月16日起禁止中國客機飛往美國，美中兩國緊張局勢再度升高，為漲幅已高的香港股市帶來壓力，周四恆生指數微漲0.17%，收在24366.30點；過去3日已累計上漲近6%。國企股(H股)持平，收在9967.93點。 消費股、博奕股大漲，物業股集體下殺。北京當局近來鼓勵發展「地攤經濟」與「夜間經濟」，以籍此刺激內需與就業，地攤概念股大漲，五菱汽車飆升64%，中國汽車新零售漲28.5%，珠江啤酒漲9.98%，亮燈漲停，香港生力啤漲25%，青島啤酒漲逾6%。 (時報資訊) #新零售 #地攤 #微漲 #飆升 #大漲 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台幣猛到爆何時煞車？內行人洩天花板價位 - 財經 - 工商 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 即時 幫華為出口氣？微信禁iPhone使用虛擬支付 - 財經 不爽北京！川普引爆民航戰 美媒驚洩內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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