受到新冠肺炎影響，多數民眾紛紛取消旅遊行程，隨著疫情的趨緩後，全台防疫措施逐步放寬，民眾開始規劃國內旅遊，趁著好天氣外出走走，針對自駕出遊族，產險業者特別設計「假日或國道增額」車險，讓民眾假日能夠安心開車出遊有更多保障。

即使已有50多天國內零確診，但不少民眾出遊仍傾向自駕車，避免長時間和陌生人共乘大眾交通工具，新光產險表示，「假日或國道增額」車險即可以讓於週休二日及國定假日開車出遊，行車旅程保障自動加倍外，同時提供全年度行駛國道發生意外事故的雙倍保障，因此該商品可以滿足「假日出遊自駕族」及「國道通勤族」的需求。

新光產險表示，原本「假日」及「國道」的認定，則是以行政院人事行政局公告之「政府行政機關辦公日曆表」的假日及交通部公路總局公告為依據。 為讓民眾能夠有完整規劃出遊計劃，保單上「假日增額保障期間」為例假日的前一日中午起開始計算至例假日結束的次日之中午止，以即將到來的端午連假為例，假日保障即從6/24中午到6/29中午為止。因此，比實際的放假日更寬鬆。

新光產物進一步指出，以「駕駛人傷害險及乘客險」每一個人傷害200 萬，加保「假日或國道增額」，一年保費只要加價317 元，在假日期間或行駛國道時，保險金額就可以增加一倍至400萬元。若已有投保該公司車險，可至全省服務據點加保「假日或國道增額」即可升級保障，或者上新光產險的「新光幫我保(www.sk858.com.tw)」網站，動動手指頭輕鬆點選就可獲得完整的車險保障。

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