王品(2727)公布5月營收13.95億元、月增61.39%、年減3.94%， 顯示集團營運已逐步走出疫情谷底，穩健向上。而王品累計今年1至5月營收52.18億元、年減24.02%。

值得留意的是，王品台灣事業群因民眾外出用餐消費信心及意願回升，加上母親節聚餐效應帶動，5月收9.6億元，創下2016年以來的同月新高紀錄，年增6.77%、月增57.20%，在疫情趨緩後，展現強勁回補力道。

根據大陸「中國飯店協會」的調研顯示，5月中國餐飲市場餐飲業營業額平均恢復到去年同期57%，而王品大陸事業群整體回復為85%，王品、西堤等主力品牌更超過九成，高於大陸餐飲業整體平均水準，同時恢復單月獲利狀態。王品大陸事業群5月營收4.3億元、月增71.57%、年減21.42%。

展望6月，本土案例「零確診」至今已達53天，防疫管制鬆綁可望在6/7正式宣佈，在疫情持續往好的方向進展下，政府「振興三倍券」將於7/15上路，王品集團著手規劃振興券的加碼優惠，可望進一步刺激消費意願、提升營收。

王品台灣事業群不畏疫情、危機入市，今年仍按照原訂計畫推出全新品牌「和牛涮」，主打吃到飽和牛火鍋，是集團首度從套餐、單點料理跨入吃到飽市場，開幕至今訂位踴躍，假日更是一位難求，「疫」外在開幕短短3個月，就首度拚出單月單店千萬業績，反映高 CP 值的火鍋定位，備受消費大眾肯定。

此外，3、4月疫情嚴峻時期，王品集團陸續推出的外帶外送服務，成效良好，即使5月用餐人潮回籠、母親節聚餐潮，外帶外送仍佔台灣營收將近一成，網路口碑及消費者評價更優於同業，進一步分析，王品集團加入外帶外送市場，短期內創造良好聲量，同時藉此開發許多年輕的新客源，也可望為疫情後營收增添柴火。

(工商 )