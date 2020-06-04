索尼行動首款5G手機Xperia 1 II今日在台亮相，除了5G之外更主打媲美單眼相機的拍照能力，三鏡頭相機擁有來自索尼集團的單眼相機Alpha科技及蔡司鏡片的光學技術，並加入3D iToF影像測距感測器，打造全球首創每秒20張自動對焦自動曝光高速連拍、透過每秒60次AF/AE追蹤計算，大幅提升對焦速度與準確性。

Xperia 1 II搭載21比9的4K HDR OLED螢幕，為全球首款擁有360 Reality Audio360度實境音效的智慧手機，搭載高通驍龍865 5G行動平台，主相機為三鏡頭組合，三顆鏡頭皆為1,200萬畫素，分別為16mm超廣角、24mm廣角、70mm望遠三種不同焦段。

台灣索尼行動表示，單眼相機相當重視16mm～24mm, 24mm～70mm，以及70mm～200mm這三種焦段，為此Xperia 1 II 特別新加入到70mm～200mm的望遠端鏡頭，而24mm廣角鏡頭與70mm望遠鏡頭皆支援快速對焦感光元件及OIS光學防手震。

Xperia 1 II也加入Photo Pro專業單眼相機模式，直接將索尼單眼相機α使用介面導入Xperia 1 II，Photo Pro模式支援Auto、P、S、M四種拍攝模式，也可手動設定各種包含ISO、快門速度等數值，更提供許多單眼相機等級的功能。

台灣索尼行動將在6月6日至6月14日開放Xperia 1II預購、6月20日正式開賣，單機售價為35990元。

(工商 )