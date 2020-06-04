金融業挺國旅，將砸30.32億元。金管會主委黃天牧4日公布，今年6月到12月金融業及四大會計師事務所預計將投入30.32億元，在國內舉辦觀光旅遊、會議活動、教育訓練等，提供約60萬金融從業人員在台從事相關活動，黃天牧亦讚許金融業同舟共濟，發揮企業社會責任。

其中金控公司有0.36億元預算，銀行業13.64億元，保險13.57億元，證券業1.85億元，金控其他子公司則是0.23億元，四大會計師事務所0.67億元，合計共32.32億元。

先前霖園國泰集團日前即已宣布集團16家公司，逾5萬名員工、4.4億元的預算都要投入國內旅行；富邦金控亦宣布含子公司約5.8萬名員工、7億元預算，亦要在國內旅行、辦教育訓練及會議；新光金控則是1.7萬名員工「錢進台灣」，預算近1億元，南山人壽亦要在台辦內勤員工旅行、業務會議及相關活動，預算也逾1億元。

(工商 )