羅智強爆料，有人對返鄉投票的台科大學生，發五百元現金。(圖/資料照)

羅智強爆料有人資助學生返鄉罷韓給500。（羅智強提供）

羅智強爆料有人資助學生返鄉罷韓給500。（羅智強提供）

國民黨革實院長羅智強昨晚在他主持的網路節目《未來沙龍》中爆料，有人對返鄉投票的台科大學生，發五百元現金，羅智強說，「請賄選黑手退出校園」。

羅智強爆料，有網友截圖給他，在台科大的臉書社團內，出現了疑似「賄選」的貼文。有一名台科大的「熱心學長」，說他曾參與過318學運、也熱衷政治，願意補貼500元現金給返鄉投票的學生，目前看來已有學生報名。

羅智強說，同學們可能誤以為，「以利益鼓勵投票」並不違法，他舉出兩個例子來解釋。法務部2008年3月新聞稿，「提供往返居所地與投票地之交通工具、交通費用」，有構成賄選之可能。

羅智強說，以利益鼓勵投票構成賄選，是過去法務部與民進黨的見解，檢方應該要盡速調查，不能因為與民進黨立場相關，就又「原諒」起來；而這些賄選的黑手，也應該要退出校園，不要污染單純的學生。

台北市議員徐巧芯表示，選舉投票和罷免投票的形式相當不同，罷免投票中，同意、不同意的標的是同一位，一般來說就是反對他的人才會去投，也因此，賄選的標準也應該與罷免投票不同，她認為檢方一定要追查，並很有可能有賄選疑慮。

國民黨青年團前總團長凌濤也認為，國家機器真的動得很厲害，用國營事業提供返鄉優惠就算了，讓學生負擔違法風險，這是民進黨對年輕人該做的事嗎？凌濤說明，過去投票時，稍微有點對價關係，無論是餐費或車馬費，就會有賄選謙疑，這篇台科大的貼文中提到了318學運，又說設籍高雄，這不就是暗示大家趕快回家去罷韓嗎？

(中時 )