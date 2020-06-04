在新冠肺炎疫情爆發前，美國總統川普就不斷與美國聯準會(Fed)在低利率問題上有不同意見，然而，在疫情正式對美國經濟產生重大負面影響前，Fed一口氣在2周內降息至零利率，但川普還不滿足，聲稱美國經濟需要一份「負利率」的大禮。對此，聖路易聯邦儲備銀行 (St Louis Federal Reserve Bank) 經濟學家Yi Wen發布報告指出，決策者的確要好好思考負利率政策。

負利率政策主要是刺激企業投資，讓金融危機發生之際維持經濟成長，目前包括歐盟國家、日本等國都實施負利率政策，加上去年底以來的各國央行大舉降息，讓龐大資金挹注在國際金融市場，使得低利率環境早已普遍存在。然而，也是負利率政策下，銀行業獲利遭到大幅侵蝕，長久下來對於經濟成長也是負面衝擊。

據CNBC報導，在美國經濟陷入創紀錄的低迷後，很難出現相同的反彈走勢。不過，Yi Wen近期報告指出，美國經濟V型反彈是有必要且很有可能實現。Yi Wen表示，想要實現經濟V彈的關鍵，就在於使用積極的經濟刺激政策，這很有可能要超越在金融危機時期的財政部署，當中就包括把利率降至負值。

Yi Wen指出，美國先前爆發2次大規模經濟危機，分別為1930年代的經濟大蕭條以及2008年的金融危機，前者前美國總統羅斯福採取新政（New Deal）等積極措施，讓美國經濟發生了V型反彈。不過，此舉不是沒有風險在，相對在金融危機時期，低利率、Fed購債卻不能帶來相對應的走勢，美國經濟反而陷入L型復甦，使得GDP成長率無法呈現該有水準。

Yi Wen從研究中發現，在結合積極的財政措施以及貨幣政策，才能讓美國實質GDP成長率創造出V型反彈，這當中負利率政策以及更積極的政府支出，包括基礎建設預算等。

Fed主席鮑爾(Jeremy Powell )5月接受專訪時指出，新冠肺炎疫情若沒獲得控制，美國經濟將陷入長久的衰退，呼籲白宮要為接下來的經濟衰退做好救市準備，也駁斥Fed負利率政策的可能性。

(中時電子報)