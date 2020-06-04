國軍109年度上半年將官晉升名單目前已經抵定，受人矚目的就是因國安私菸案遭記大過的蔡英文總統「永和警衛室」侍從組長陳敏華上校列名晉升少將名單，被傳出是擠掉原應該晉升的現任賴清德「萬里警衛室」上校主任謝靜華。國安人士指出，過去吳敦義及陳建仁的警衛室主任，都是在2人就職滿周年後才晉升少將，而國安局其實早已研議要提升副總統警衛室主任編階，因此謝靜華明年晉升並未違慣例。

據了解，前總統陳建仁「平安警衛室」主任林媽喜少將，原本在2016年接任警衛室主任時，就已經佔缺，卻直到2017年7月1日才晉升。同樣的狀況也發生在前總統吳敦義「和平警衛室」主任的沈能策少將，也是在因在擔任副總統吳敦義「和平」警衛室主任期間，疑似捲入警官特勤人員收取「茶水費」的爭議中，先佔缺隔年才晉任少將。

知情人士強調，陳敏華晉升後，佔的將級員額是總統府的缺，但謝靜華佔的員額則是國安局將級缺。因此並不會產生排擠效應。反倒是國安局表示，謝靜華目前已在延役作業中，代表確認規劃會讓謝靜華晉升少將，也看出國安局高層非常重視警衛對象的安全，而且循往例，以少將主任來領導「副總統警衛室」，對於穩定特勤工作，也能避免讓人往政治方向聯想。

(中時電子報)