包含陸港澳僑等境外生在內，返台就學時間仍就沒有定數，台灣科技大學校長廖慶榮今(4)日表示，假設境外生在今年1整年都無法回來，不只會留在母國，或轉往其他國家地區就學，還會接連影響到之後學弟妹，來台求學意願大減，「斷1年之後會斷3年，此刻是關鍵期」，沉重呼籲中央在兩星期內決策境外生返台政策，否則我國高教國際化成果將遭受嚴重考驗。

依照台科大情況來說，校內目前共有來自62國、合計1466名包含陸港澳在內的境外學位生。其中，印尼學生最多，有532人、佔36 ％，大陸177人、佔12 ％，越南與衣索比亞及馬來西亞各占8 ％。

台科大也統計，至於校內目前尚未返台的境外學位生，有舊生249名。其中包括大陸195人、澳門24人、香港7人，合計佔91 ％。校方也估計今年9月報到的境外學位新生約604人，分別來自41個國家地區(包含陸港澳)。其中，印尼262人、佔43 ％，越南、衣索比亞、印度和大陸分別各占5 ％以上。

台科大也評估，外籍生入境我國後，每位學生檢疫14天，花費約需新台幣3萬元；居家檢疫14天外加7天自主健康管理的21天，則約需新台幣4.5萬元。

廖慶榮直言：「學生怎麼出得起這筆錢，更怕優秀學生就不來了！」如果境外生因為無法負擔檢疫費用，而無法來台就學，勢必將造成校方負擔，現在政府補助觀光業者，民眾居住防疫旅館可補助1000元，建議境外生檢疫也可比照相同方式，讓境外生住在檢疫旅館的住宿費用，可由政府、學校與學生三方共同支付。

針對境外生回台時間仍沒有確定，廖慶榮提到，以台科大為例，9月5日開放入住校舍、9日至11日進行報到為例，若以21天（居家檢疫14天外加7天自主健康管理）回推，建議抵台時間為8月15日至21日之間；若以14天（居家檢疫期）回推，建議抵台時間為8月22日至28日之間。為了讓各校能因應，呼籲中央在這兩星期便要做出決定。

至於近期由清華大學與世新大學陸生發起連署，盼能儘速回台就學，陸生團隊也寄信給廖慶榮，廖慶榮也回信給學生，並表示希望包含陸生在內等所有境外生，都能趕緊回台灣繼續學業。

(旺報 )