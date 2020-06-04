俄羅斯已確認向敘利亞交付2批先進的MiG-29戰機，並且已在6月1日開始執行戰鬥任務。這批MiG-29，對於敘利亞老舊的空軍機隊會有顯著提升。

防衛世界(Defence World)報導，消息人士表示，俄國提供給敘利亞的戰機，數量在6至10架之間。雖然未指定飛機數量或型號，但其他消息來源佐證，每批發送的戰機數量為5架。

俄羅斯駐敘利亞大使館週三證實，已向敘利亞共和國交付了MiG-29戰鬥機，而且是2批，因此總數就是10架。

大使館在6月3日的推文說：「敘利亞與俄羅斯的國防合作再添一筆，敘軍已收到了第2批MiG-29，並且已經開始執行任務。」

敘利亞空軍機隊全部都是俄式戰機，包括Su-22、Su-24戰鬥轟炸機，還有MiG-21、MiG-23、MiG-25、MiG-29。其中性能最好的是MiG-29，已知的數量是19架，但是自去年以來，敘利亞一直沒有派出MiG-29執行常規戰鬥任務，甚至在土耳其對伊德利卜的轟炸攻擊寺，敘利亞也沒派MiG-29，而是派出較老舊，空中性能也不夠靈活的Su-24與其對戰，當然遭到土耳其的F-16擊落。

因此外界猜測，敘利亞的MiG-29可能全部飛往俄羅斯進行現代化升級。 MiG-29在升級之後，將改裝電傳飛控系統、新式雷達和光電觀測儀、頭盔瞄準/顯示系統、新式通信設備、先進的武器控制系統等，將可大幅提升敘利亞空軍的總體戰力。

敘利亞新聞社報導說，MiG-29戰鬥機在俄羅斯敘利亞赫梅明空軍基地(Hmeymim AFB)交接儀式後，立即部署在各個機場，報導稱，新戰機將比上一代戰機強的多。

(中時電子報)