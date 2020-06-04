進入5月份以後，各地黃金消費明顯回暖。中國黃金協會最新統計表明，今年5月份全國黃金銷售較上月增長了54%。

在北京，多年從事黃金首飾銷售的柴海林告訴媒體，目前大多數消費者購買黃金飾品是以佩戴為主，保值為輔，目前黃金首飾種類多樣，像這種黃金婚慶產品、拋光花籐手鐲山茶花項鏈和古法工藝產品賣得最好。

某商場銷售人員柴海林：我們5月份的銷售件數較上個月成長60%以上。線上銷售前5個月我們的金額成長了近60%。

在上海，一些黃金「老字號」門店5月份的銷售量，較上月也都增長超過了40%。

在河南鄭州最大的珠寶城，黃金及其飾品的銷售佔到整個珠寶城的七成以上。對於黃金珠寶類，商場的傳統線下銷售還是主要通路。

某珠寶黃金企業負責人年永安表示：五月份我們恢復到了八成，消費都在迅速地提升，尤其是一些好的產品，具有中國元素的、時尚的特色的產品銷售，五月份的銷售已經恢復到去年同期的水平了。

(中時電子報)