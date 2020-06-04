受到新冠肺炎疫情影響，不少產業遭受波及，有鑑於5月起國內疫情趨於緩和，屏東各工會感念政府發放紓困金解決眼前燃眉之急，因此在全台缺血之際，鼓勵工會會員捐出熱血，除了回饋社會，同時兼做愛心，盼3天內能募集600袋血。

屏東捐血站站長鍾秀蓮坦言，受到疫情影響，民眾減少外出意願，加上不少社團響應的捐血活動也都紛紛取消，以今年1月為例，當月募集數量約2500袋，2月起持續遞減，從2300袋至2100袋急速下滑，幾乎減少2、3成，「這數量對屏東來講真的很傷」。

屏東營造職業工會理事長蔡武雄指出，工會會員人數1萬4000餘人，領到3萬元紓困補助的就有6300多位，「對大家幫助很大」；疫情對餐飲業首當其衝，屏東餐飲工會理事長方玉童說，會員有超過6000人領到紓困金，「有人拿去繳房租、繳小孩學雜費」。

餐飲工會會員透露，今年初因為選舉，不少公司行號將尾牙改成春酒，沒想到遇上疫情攪局，紛紛取消預訂，屏東有業者從2月累積至今已取消千桌訂單，員工只好減班或休無薪假，這筆紓困金剛好彌補薪水缺口，看到來領的都是年輕人，對他們來說猶如救命錢。

如今疫情趨緩，領到紓困金的民眾決定站出來回饋社會，屏東縣政府勞動暨青年發展處長林德輝表示，趁著疫情趨緩時鼓勵大家出來捐血，也盼發揮拋磚引玉效果，讓各界一起響應，營造屏東處處有溫情。

(中時 )