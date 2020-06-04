台南國際芒果節6月26日登場，28日南化場推出小旅行活動，帶遊客到果園採果，體驗烘芒果，遊訪南化景點。（南市南化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南國際芒果節6月26日登場，28日南化場推出小旅行活動，帶遊客到果園採果，體驗烘芒果，遊訪南化景點。（南市南化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，台南國際芒果節確定6月26日星期五起於台南市走馬瀨農場盛大登場，接下來每個周末輪流於南化、玉井、大內、官田、左鎮、楠西各重要芒果產區展開熱鬧活動。防疫期間可能大家都悶壞了，南化公所推出的芒果節小旅行限額60人，開放10分鐘內就額滿。

台南國際芒果節首場大活動26日星期五於走馬瀨農場展開，台南市農會此次同樣準備了豐富的表演節目、農產市集特賣，備受親子遊客喜愛的各式芒果DIY，撈芒果、扛芒果賽跑、果園採果，歡迎遊客現場報名。

每年都大排長龍的芒果鮮食、芒果冰棒、創意料理品嘗，照例免費提供；吃不過癮的可買碗芒果冰消暑，去年兩天活動現場就賣出2000多碗芒果冰，更別說整箱超優惠的芒果特賣，也是熱銷到工作人員、小農補貨補到手軟。

今年各區舉辦的芒果節活動，由南化區打頭陣，28日舉辦「金愛南化」芒果節產業活動，推出接駁車從台南火車站載遊客到南化採芒果、參觀芒果包裝廠、體驗烘焙烏魚子芒果乾、烏山風景區看獼猴、知名寺院參訪等，行程物超所值，1車只坐20人，活動一上線10分鐘不到就額滿。

沒有搶到接駁小旅行的民眾也別失望，可報名南化區公所另推的「祕境探索」自由行遊程，到指定的南化天后宮、夫妻樹站長公園、烏山風景區等景點集滿戳章，就可以獲得驚喜禮物，不但遊玩時間更自由，同樣可以採果、享用芒果風味餐、還有購物抵用券。

(中時 )