股票市場有句名言「本多終勝」，意旨只要你有本事持續作多終究能獲利，然而，實際在市場操作的投資人，一旦看到股市恐慌式下殺，都會選擇出脫持股以策安全。但也有例外，一名網友在PTT股板上分享，自己從過完年股市下殺以來，一路報酬轉負，不過在堅持之下，報酬終於在近期轉正，勵志的故事似乎也體現了「一張不賣，奇蹟自來」的真諦。

網友a0933954587今(4日)在股板發文，提到自己從過完年後報酬就一路轉負，最多達到-30%以上，甚至從低檔一直炒底，炒到懷疑人生，但終於在這陣子把報酬翻正至+1.62%，他也在最後表示自己已經獲利一些，也為大家加油，並堅持自己手中的好股票。

此文一出，也釣出許多網友回應，有人恭喜板主、也有人分享自己的經驗，像是「本多終勝」、「一張不賣奇蹟自來」、「比小弟砍在阿呆股好」、「這一波，停損的最慘」、「存股族凹到正+1」、「存股從+20%掉到+5%加碼現在+22%了，無限QE真的誇張」、「感同身受」等。

實際回到台股來看，台股今持續上攻，終場收漲73點至11393.23點，展望後市，工商時報報導，業內人士指出，台股今創3月6日以來收盤新高，短期將持續向前波高點12186點與12197點雙峰挑戰，從量價格局來看，只要近期沒有出現失控巨量拉回走勢，則波段仍審慎樂觀。

群益期貨也指出，外資期現貨中性布局，自營商期權偏多態勢，籌碼面呈現偏多格局。技術面在目前各均線皆往上翻揚，以及量價結構依舊多頭下，短線台股仍屬震盪偏多格局。

(中時電子報)