連鎖餐飲集團王品（2727）受惠民眾外出用餐信心及意願回升，配合母親節聚餐效益挹注， 2020年5月合併營收雖仍較去年同期小幅衰退，但較4月低檔強彈逾6成。隨著防疫措施鬆綁、振興三倍券發放，集團正研擬加碼優惠，看好可望進一步提升營收表現。

王品公布2020年5月自結合併營收達13.94億元，雖仍年減3.94％、但月增達61.4％。其中，台灣9.6億元，月增達57.2％、年增達6.77％，創近4年同期新高。中國大陸4.3億元，雖年減21.42％、但月增達71.57％，單月營運亦恢復獲利。

累計王品2020年1～5月合併營收52.18億元，年減24.02％，仍處近8年同期低點，但衰退幅度較前4月29.4％收斂。其中，台灣39.6億元、年減2.28％，中國大陸12.6億元、年減55.29％，衰退幅度均較前4月4.87％、63.54％顯著收斂。

王品表示，隨著台灣疫情趨緩，民眾外出用餐消費信心及意願回升，加上母親節聚餐效應帶動，使台灣事業群營運強勁反彈，來客數略優於去年同期。中國大陸5月營運亦回復至去年同期的85％，王品、西堤等主力品牌更超過9成，均優於整體產業平均的57％。

王品表示，台灣事業群不畏疫情、危機入市，仍按計畫推出主打吃到飽和牛火鍋的全新品牌「和牛涮」，開幕至今訂位踴躍、假日更一位難求，開幕短短3個月便首度拚出單月千萬業績，反映高CP值定位備獲肯定。

此外，集團在3、4月陸續推出的外帶外送服務成效良好，即使5月用餐人潮回籠、母親節聚餐潮挹注，外帶外送仍占台灣營收近1成，並開發許多年輕新客源，可望為後疫情時期增添營收柴火。

展望6月，隨著台灣已連續53天無本土新增病例，且防疫管制可望在7日正式鬆綁，加上政府「振興三倍券」將於7月15日上路，王品表示，集團正著手規畫振興券加碼優惠，預期可望進一步刺激消費意願、進一步提升營收表現。

(時報資訊)