國巨(2327)及奇力新(2456)公布5月合併營收，儘管大陸廠區因五一長假工作天數減少，國巨5月合併營收44.86億元，月增1%，為16個月以來新高，奇力新集團5月合併營收14.73億元，月減6.37%。

雖然因大陸廠區「五一」長假工作日數減少，但當地廠區的復工及產能利用率已逐漸改善，且客戶訂單需求穩健，國巨5月合併營收44.86億元，月增1%，年增37.6%，為16個月以來新高，前5月合併營收189.47億元，年增5.8%。

國巨表示，目前營運及客戶訂單出貨皆正常，大陸廠區產能回復狀況亦持續改善，並逐步調整成品庫存水位偏低的情況，以提升服務品質及滿足客戶需求，不過，由於全球疫情仍然嚴峻且不確定性高，公司審慎應對業績及營運展望。

奇力新集團5月合併營收14.73億元，月減6.37%，年增7.7%，前5月合併營收66.67億元，年增4.53%。

就各產品來看，奇力新表示，電感產品5月受惠於宅經濟需求之筆電、PC、伺服器與網通客戶族群需求持續，大小尺寸Molding產品出貨依然緊張；電阻產品市場需求持穩，至於磁性材料產品部分，雖然車市復甦緩慢但已見曙光，出貨動能可望逐步增強。

展望未來，奇力新表示，除宅經濟相關之產品外，隨著疫情逐步趨緩與各國陸續解封，預計市場在5G設備終端及車用產品需求將持續提升。

(時報資訊)