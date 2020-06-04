迎接台灣即將在7月正式走入5G時代，Sony今(4)日推出首款5G智慧型手機Xperia 1 II，總經理林志遠受訪時表示，看好台灣智慧型手機4月已經落底，預計未來在振興方案的3倍券上路後，勢必會帶動整體智慧型手機市場。

林志遠表示，隨著新機的陸續到位，Sony會力拚台灣7月5G智慧機、非蘋高階旗艦在銷售量、銷售額的雙冠王。

林志遠表示，台灣智慧型手機市場1~4月一路下滑，到4月可以說是摔到谷底，但5月已經出現回溫跡象，5月各通路銷售就已經比4月成長15%，相信7月振興券上路後，電信商也會強化手機銷售，今年預估5G智慧機的滲透率約10%，也就是量會落在60~70萬，畢竟今年5G只有下半年的時間。

面對政府7月終將正式上路的3倍券振興方案，林志遠表示，Sony會搭配推出相關優惠，目前都還在規劃當中。

林志遠強調，Sony在5G方面已經都準備好了，其實早在手機上市前就會整個測試完成，最近也會送NCC實驗室，申請NCC的5G手機認證，相信5G會吸引一定的嘗鮮族。

(時報資訊)