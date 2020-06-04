台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書評論中央給世界衛生組織不是示警，只是索取資料，柯4日被問及以「柯醫師」角度來看會否認同，柯先是說不要問他，接著坦言「這樣講有時候很丟臉，沒有陳佩琪那麼勇敢，」每件事有看法但不一定都要說出來，放在心裡面就好，但他也說，不敢違背陳佩琪的意見。

陳佩琪日前在臉書指中央流行疫情指揮中心給世衛的信只是索取資料，結果衛福部長陳時中卻硬扯是示警，另也提到「小明事件」，議員游淑慧今在市政總質詢問柯文哲，以「柯醫師」的角度來看哪一個「陳醫師」是對的？又不讓「小明」回台市基於防疫能量不足或是排陸。

柯文哲表示，他和陳佩琪在家裡有討論過，也有拜託陳不要寫，常是看到寫臉書才跑回去說不要寫了。至於給世衛的信，柯說，不要問他，「看一看就...，這樣講有時候很丟臉，沒有陳佩琪那麼勇敢」。

游淑慧追問柯文哲「所以看法一樣只是詢問信，但不敢說？」柯強調，不是啦，對每件事有看法，但不一定都要說出來，放在心裡面就好，不過，他也說，不敢違背陳佩琪的意見。

另外，柯文哲說，不管對美國或大陸，科學就是科學，防疫標準一樣，統計數字看起來，大陸入境確診11例，美和英加起來是180例，相差17倍，看起來紐約比北京還危險，以科學上來講，兩邊防疫鬆緊度不一樣，看一看也不太想講，但陳佩琪很有意見。

柯文哲還提及，若沒有當市長，陳佩琪寫什麼也沒人會看，也不會有人管寫什麼，有拜託不要寫，陳通常會有一陣子不寫，過一陣子又寫。面對陳佩琪拉低市政成績的批評？柯說：「我自己要負責跟陳佩琪無關。」

(中時 )