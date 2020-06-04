又到端午粽飄香、家戶樂團圓的季節，台中市華山基金會表示，今年預計送出2300份端午節關懷禮給獨居長者，卻受新冠肺炎疫情衝擊，企業或個人預算緊縮，目前仍有1150份待認捐，盼社會大眾防疫不忘做公益，幫助弱勢老人。

華山基金會台中市站長江月美表示，因疫情關係，企業或個人捐款預算緊縮，甚至有企業被迫停業或放無薪假，常年捐款單位今年沒回捐，近期端午關懷禮募集更不易，目前僅募到5成，呼籲關心獨老、響應捐款。

江月美說，2020常年服務暨「愛老人動起來」公益活動開跑後，在疫情衝擊下，募款金額較去年同期減少3成5，且捐款大多來自小額捐款，企業捐款有明顯減少；端午佳節逼近，基金會服務2300位弱勢老人，亟需社會關懷，感受過節氣氛。

華山基金會表示，提供獨居長者到宅訪視，如餐食服務、陪同就醫取藥、物資協助等，端午節將屆，號召民眾認助端午節關懷禮，每份350元，包括，養生粽子、麥片、生活用品、涼感椅墊等，邀請大家共同關懷。愛心專線：04–

24734843江小姐 郵政劃撥帳號：22542465（華山基金會）。

(中時 )