國泰飯店觀光事業宣布，旗下和逸飯店「超值輕鬆遊」專案加碼延長至6月底，除了雙人入住每人888元起，亦享有會員現折100元及館內餐飲消費7折的雙重優惠。其中和逸飯店3個館別(台北民生館/台北忠孝館/高雄中山館)額外再送1,000元餐飲抵用金。

除住宿優惠以外，和逸飯店並首度推出各館指定餐點，用餐『買一送一』優惠，最高可享價值1250元+10%的頂級肋眼牛排主餐、每人只要220元起享用星級飯店美味下午茶等。

全台和逸飯店可選擇擁有鳥瞰高雄港都美景的「高雄中山館」，大片落地窗的設計讓日夜美景盡收眼底，頂樓餐廳Cozzi THE Roof挑高設計與270度全景，時髦空間與精選美食豐富您的五官六感，營造洋溢浪漫的片刻時光。

以人氣卡通頻道主題旅宿聞名的「台南西門館」，讓一家大小能在飯店內恣意暢遊，在旅途中享受親子親密互動的珍貴時光。位於台北都會精華區，高評價首選的「台北民生館、台北忠孝館」，可直通商業核心地段及熱門旅遊景點，無論是以商務或觀光為目的旅客均能享有最便利的交通地理位置。

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