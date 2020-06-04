李銘順劇中獨自修繕鐵皮屋。（大慕影藝提供）

李銘順劇中獨自修繕鐵皮屋卻昏倒重摔落地。（大慕影藝提供）

李銘順、柯叔元劇中兄弟真情對話。（大慕影藝提供）

李銘順、柯叔元劇中在工地搬演布袋戲。（大慕影藝提供）

李銘順苦心研究布袋戲偶走路台步。（大慕影藝提供）

李銘順劇中未受傷工人募款，卻聽到惡耗。（大慕影藝提供）

由大慕影藝製作的HBO Asia、myVideo原創影集《做工的人》，播岀五集以來，製作的完整度與全員演技在線，讓戲劇口碑持續被推爆，男主角李銘順飾演的「阿祈」在第五集謊稱搞丟200萬發票，事實上他把發票送給了更需要錢救急的工人遺孀，卻在獨自修繕鐵皮屋頂時，突然昏倒重摔落地。最後這一幕令觀眾超揪心。李銘順透露，原本劇組有安排替身，現場他向導演鄭芬芬提議，「不如我自己來摔吧！」最後親自上陣演出。而劇情所埋的主角兄弟情伏筆，也將於本週日（7日）最終回剝開洋蔥謎底。

《做工的人》劇情即將邁入尾聲，男主角「阿祈」李銘順因長期鐵工工作，導致職業病宿疾纏身，健康每況愈下，與老婆「美鳳」曾珮瑜為了200萬發票不見吵架後獨自出門工作，從鐵皮屋頂摔落的這一幕，李銘順坦言看完播出也很不捨，但他隨即重拾「阿祈」愛開玩笑的模樣：「這場戲難度不高，只是擔心那時候的我有點胖，踩在人家鐵皮屋上會不會害屋頂塌下來。」

其實劇組在拍攝現場原已備好替身，但是因為拍攝鏡位太近，容易穿幫，最後李銘順主動開口跟導演說自己直接上，反倒是一旁助理相當擔心，李銘順表示，「因為我也沒有懼高症，劇組現場的安全措施也很完善，所以我認為OK的，就直接來。」

問及若中200萬發票是否也會像「阿祈」一樣轉送他人，李銘順認為，如果自己再年輕一點、沒有家庭責任的話，他很願意把200萬捐贈給更有需要的朋友，現實中他的朋友曾中過馬票，不但慷慨請大家吃飯、也不吝嗇救濟沒錢的朋友，李銘順相信世上有像阿祈心地如此善良的人，當劇中工人朋友們輪番跟阿祈商討借錢時，「其實阿祈沒有敷衍他們，他是認真思考，多多少少都可以幫忙借他們一點錢。」而當阿祈看到鷹架包商「蜆仔」的外配遺孀帶著唐氏症兒子無法工作甚至已沒錢吃飯時，「阿祈心裡就已經做了決定要幫助他們，雖然他沒有顧慮太多對家裡人的那份責任，但他真的是一個大好人。」

劇中弟弟「阿欽」柯叔元也在談話間解密，會對阿祈如此無私包容，是愧疚當年自己因情傷而負氣離家，爸爸、哥哥為填補破產缺口，過度操勞工作而搞壞身體，李銘順表示，可以想見阿祈其實也非常疼愛這個弟弟，前面幾集的發財大夢全都是為了能讓家人都過上更好的日子。李銘順最喜歡與柯叔元在工地談心後，兩人即興搬演布袋戲人物「素還真」過招的那場戲，他從拍完就非常期待這場戲，一直問導演「妳這場戲會怎麼剪？」他表示，「我沒有看過台灣的布袋戲，困難點是背那些拗口台詞，一方面想要呈現出布袋戲的味道與步伐，又希望帶入阿祈與阿欽兒時玩樂的童真回憶，整部戲裡這是第一次傳達出兩兄弟在情感面的相處方式，讓觀眾能瞭解到這對兄弟彼此相互依賴的情感是比手足還更深的。」

華納媒體（WarnerMedia）東南亞／太平洋／大中華地區（包含HBO在亞洲營運）總經理施凱文（Clement Schwebig）表示：「《做工的人》是HBO台灣今年截至目前為止收視表現最好的影集，而且最新一集的收視表現甚至位居同時段所有境外頻道的冠軍（5月31日晚間9點的時段）。隨著劇情即將邁入完結，我們也希望所有《做工的人》的粉絲，在這個星期天晚間9點，於HBO頻道和HBO GO和我們一起觀賞精彩完結篇。」

本週日將迎來《做工的人》精彩大結局，製作行銷團隊特別於誠品書店南西店舉辦「我們都是做工的人」最終回映前座談會暨特別放映活動，邀請觀眾在結局日進書店追劇，除了可以一次看完前5集，晚上8點至10點更開放限定幸運粉絲與主創團隊及演員一起座談分享、迎接大結局，陪伴噗嚨共走完這奇幻又寫實的旅程。為滿足廣大粉絲，加碼開設現場直播，直播內容請鎖定《做工的人》官方粉絲專頁。

(中時 )